Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công việc chính

Chăm sóc hệ thống cửa hàng cũ: 7-Eleven, GS25…

Mở các cửa hàng mới kênh GT: Cửa hàng điện, cửa hàng camera…

Công việc cụ thể

Chăm sóc điểm bán cũ.

- Kiểm tra hàng hóa, trưng bày sản phẩm tại các siêu thị.

- Quan hệ tốt với các nhân viên và quản lý cửa hàng, nhắc nhở đặt PO.

- Xử lý hàng đổi trả hoặc các phản ánh của cửa hàng.

Lập danh sách các cửa hàng đồ điện, cửa hàng camera khu vực HCM, phối hợp cùng đồng nghiệp cũ đi chào hàng.

Chăm sóc các cửa hàng đã mở, đề nghị các chương trình hỗ trợ bán hàng…

Các công việc khác

Thực hiện các báo cáo đầy đủ trên app điện thoại, và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Đưa ra giải pháp, kiến nghị để giải quyết tốt các vướng mắc đối với khách hàng, cải tiến phương pháp tiếp cận, bán hàng, chăm sóc khách hàng…

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, báo cáo các thông tin phản hồi từ khách để có giải pháp xử lý, khắc phục hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

· Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc điểm bán và mở cửa hàng kênh GT.

· Vi tính cơ bản. Giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, vui vẻ hòa đồng.

· Có tinh thần trách nhiệm, luôn tìm tòi, phát triển trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 12-14tr/ tháng. Thử việc 2 tháng với 80% lương.

· Đóng BHXH, BHYT đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác ( nghỉ phép năm, thai sản, cưới hỏi, ốm đau…) theo Bộ luật lao động.

· Các chế độ lương thưởng như: Được xét nâng lương hàng năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13.

· Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và bình đẳng.

· Hàng tuần có các hoạt động thể thao : Đá bóng, cầu lông giữa các bộ phận trong công ty.

· Nghỉ mát hàng năm…

· Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

