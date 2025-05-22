Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 108 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công việc chính
Chăm sóc hệ thống cửa hàng cũ: 7-Eleven, GS25…
Mở các cửa hàng mới kênh GT: Cửa hàng điện, cửa hàng camera…
Công việc cụ thể
Chăm sóc điểm bán cũ.
- Kiểm tra hàng hóa, trưng bày sản phẩm tại các siêu thị.
- Quan hệ tốt với các nhân viên và quản lý cửa hàng, nhắc nhở đặt PO.
- Xử lý hàng đổi trả hoặc các phản ánh của cửa hàng.
Lập danh sách các cửa hàng đồ điện, cửa hàng camera khu vực HCM, phối hợp cùng đồng nghiệp cũ đi chào hàng.
Chăm sóc các cửa hàng đã mở, đề nghị các chương trình hỗ trợ bán hàng…
Các công việc khác
Thực hiện các báo cáo đầy đủ trên app điện thoại, và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Đưa ra giải pháp, kiến nghị để giải quyết tốt các vướng mắc đối với khách hàng, cải tiến phương pháp tiếp cận, bán hàng, chăm sóc khách hàng…
Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, báo cáo các thông tin phản hồi từ khách để có giải pháp xử lý, khắc phục hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
· Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc điểm bán và mở cửa hàng kênh GT.
· Vi tính cơ bản. Giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, vui vẻ hòa đồng.
· Có tinh thần trách nhiệm, luôn tìm tòi, phát triển trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 12-14tr/ tháng. Thử việc 2 tháng với 80% lương.
· Đóng BHXH, BHYT đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác ( nghỉ phép năm, thai sản, cưới hỏi, ốm đau…) theo Bộ luật lao động.
·
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ và các chế độ đãi ngộ khác ( nghỉ phép năm, thai sản, cưới hỏi, ốm đau…) theo Bộ luật lao động.
· Các chế độ lương thưởng như: Được xét nâng lương hàng năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13.
Các chế độ lương thưởng như: Được xét nâng lương hàng năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13.
· Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và bình đẳng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và bình đẳng.
· Hàng tuần có các hoạt động thể thao : Đá bóng, cầu lông giữa các bộ phận trong công ty.
Hàng tuần có các hoạt động thể thao : Đá
, cầu lông giữa các bộ phận trong công ty.
· Nghỉ mát hàng năm…
Nghỉ mát hàng năm…
· Cơ hội thăng tiến cao.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-12-14-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job359839
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu PPP Laser Clinic Viet Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV DTH VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GURUKAI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GURUKAI VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MẠNG BẢO NGỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MẠNG BẢO NGỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái Bình Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Googene Intertional Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Googene Intertional Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÀ TRỌNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HÀ TRỌNG MINH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ VN
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV NDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV NDN
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 200 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA
5 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP DVDL Phú Thọ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP DVDL Phú Thọ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẮC TÍN
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT LAND
50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần SOC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần SOC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hồng Môn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty TNHH Hồng Môn
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Coway Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Coway Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM
15 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐÀ LẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Hoàng Phú Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hoàng Phú Điền
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm