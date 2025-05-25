Tuyển Nhân viên kinh doanh Frodo\'s Timepieces làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận Hoàn Kiếm

• Trực tiếp làm việc với các sản phẩm phụ kiện xa xỉ từ các thương hiệu hàng đầu như Rapport, Swisskubik, Monte Grappa, XOR,...

• Đại diện cho Frodo’s tư vấn, phục vụ khách hàng, duy trì không gian sang trọng và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trên social media.

• Phát triển tệp khách hàng VIP: doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng, giới thượng lưu.

• Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng tư duy bán hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

• Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale sản phẩm cao cấp, telesale, du lịch khách sạn.

• Độ tuổi: 24 - 32, ngoại hình ưa nhìn.

• Tiếng Anh cơ bản, giao tiếp tự tin, trách nhiệm cao, thái độ cầu thị.

• Gu thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo nội dung media.

Tại Frodo\'s Timepieces Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 8-12 triệu (theo năng lực) + Thưởng tháng 13, Thưởng doanh số cá nhân KHÔNG GIỚI HẠN và doanh số team.

• Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

• Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, tư vấn và xây dựng thương hiệu cá nhân.

• Cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng trải nghiệm làm việc giữa các chi nhánh Hà Nội và TP. HCM.

• Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Frodo\'s Timepieces

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.