Tuyển Nhân viên kinh doanh Frodo\'s Timepieces làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Frodo\'s Timepieces
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 81 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
• Trực tiếp làm việc với các sản phẩm phụ kiện xa xỉ từ các thương hiệu hàng đầu như Rapport, Swisskubik, Monte Grappa, XOR,...
• Đại diện cho Frodo’s tư vấn, phục vụ khách hàng, duy trì không gian sang trọng và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trên social media.
• Phát triển tệp khách hàng VIP: doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng, giới thượng lưu.
• Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng tư duy bán hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale sản phẩm cao cấp, telesale, du lịch khách sạn.
• Độ tuổi: 24 - 32, ngoại hình ưa nhìn.
• Tiếng Anh cơ bản, giao tiếp tự tin, trách nhiệm cao, thái độ cầu thị.
• Gu thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo nội dung media.
Tại Frodo\'s Timepieces Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng 8-12 triệu (theo năng lực) + Thưởng tháng 13, Thưởng doanh số cá nhân KHÔNG GIỚI HẠN và doanh số team.
• Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
• Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, tư vấn và xây dựng thương hiệu cá nhân.
• Cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng trải nghiệm làm việc giữa các chi nhánh Hà Nội và TP. HCM.
• Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Frodo\'s Timepieces
