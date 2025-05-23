Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666/64/30 đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu và bán sản phẩm điện tử hàng hải cho ngành vận tải biển.

- Tìm kiếm,thu hút và xây dựng quan hệ khách hàng mục tiêu tạo cơ hội cho việc kinh doanh.

- Lập kế hoạch thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển, Quản trị kinh doanh, Điều khiển tàu biển, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính.

- Tin học: Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

- Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành vận tải biển, nhà máy đóng tàu, đơn vị thiết kế tàu biển, cung cấp thiết bị,… Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đối với các bạn có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt huyết, đam mê công việc.

Kiến thức chuyên môn và kỹ năng:

- Có kiến thức rộng về chuyên môn và các lĩnh vực có liên quan.

- Phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng.

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực đảm nhận

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc độc lập.

- Kỹ năng tiếp thu và học hỏi

Tại Công ty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo năng lực, mức lương khởi điểm từ 10.000.000 VNĐ trở lên hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế.

- Thưởng lương tháng 13 và \"Ngày Hải Đăng\".

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Luật lao động, Luật bảo hiểm và ĐẶC BIỆT Công ty đóng 100% bảo hiểm cho Người lao động hàng tháng.

- Tham quan nghỉ mát hàng năm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người và các sự kiện của Công ty.

- Môi trường làm việc tích cực, với tinh thần hợp tác, thân thiện và tạo động lực tốt cho từng thành viên nỗ lực phấn đấu cùng nhau thành công và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện Tử - Viễn Thông Hải Đăng

