Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Mô tả công việc:
Tiếp nhận và truyền đạt thông tin:
Tiếp nhận và truyền đạt thông tin
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thông báo kịp thời cho các phòng ban liên quan, đặc biệt là phòng kinh doanh.
Quản lý các thủ tục giao hàng:
Quản lý các thủ tục giao hàng
Làm Phiếu giao hàng, Phiếu nhận hàng, và theo dõi quá trình vận chuyển cho đến khi máy móc đến tay khách hàng.
Lên danh sách máy móc dự phòng.
Hợp đồng và thanh toán:
Hợp đồng và thanh toán
Làm hợp đồng cho thuê máy móc với khách hàng.
Làm hóa đơn trắng, xuất hóa đơn VAT, theo dõi các khoản phải thu và các khoản thu khác khi được giao.
Theo dõi và gia hạn kiểm tra máy móc:
Theo dõi và gia hạn kiểm tra máy móc
Theo dõi tình trạng máy móc, đảm bảo việc gia hạn kiểm tra định kỳ.
Cập nhật hợp đồng và công nợ:
Cập nhật hợp đồng và công nợ
Cập nhật tình hình hợp đồng và công nợ hàng tuần.
Đàm phán và tìm kiếm nhà cung cấp:
Đàm phán và tìm kiếm nhà cung cấp
Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp khi cần thiết.
Nhiệm vụ khác:
Nhiệm vụ khác
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Giới tính: Nữ (dưới 30 tuổi)
Giới tính
Kinh nghiệm: Có 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc kế toán
Kinh nghiệm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá
Ngoại ngữ
Yêu cầu khác: Tính cách cởi mở, nhanh nhẹn
Yêu cầu khác
Ưu tiên: Ứng viên có thể nhận việc ngay
Ưu tiên
Mức lương: 10.000.000 ~ 11.000.000 VNĐ Gross (chưa tính Target)
Mức lương

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:
Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc
8 giờ/ngày (từ 8:30 sáng – 17:30 chiều), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật/tháng.
Lương và thưởng:
Lương và thưởng
Mức lương: Thỏa thuận, 10.000.000 ~ 11.000.000 VNĐ Gross (chưa tính Target).
Thưởng tháng thứ 13.
Tăng lương hàng năm.
Bảo hiểm:
Bảo hiểm
Cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Bảo hiểm tai nạn 24/7.
Phúc lợi khác:
Phúc lợi khác
Tổ chức sinh nhật hàng tháng.
Khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

