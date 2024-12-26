Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
- Hà Nội:
- Khu công nghiệp Thạch Thất
- Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Mô tả công việc:
Tiếp nhận và truyền đạt thông tin:
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thông báo kịp thời cho các phòng ban liên quan, đặc biệt là phòng kinh doanh.
Quản lý các thủ tục giao hàng:
Làm Phiếu giao hàng, Phiếu nhận hàng, và theo dõi quá trình vận chuyển cho đến khi máy móc đến tay khách hàng.
Lên danh sách máy móc dự phòng.
Hợp đồng và thanh toán:
Làm hợp đồng cho thuê máy móc với khách hàng.
Làm hóa đơn trắng, xuất hóa đơn VAT, theo dõi các khoản phải thu và các khoản thu khác khi được giao.
Theo dõi và gia hạn kiểm tra máy móc:
Theo dõi tình trạng máy móc, đảm bảo việc gia hạn kiểm tra định kỳ.
Cập nhật hợp đồng và công nợ:
Cập nhật tình hình hợp đồng và công nợ hàng tuần.
Đàm phán và tìm kiếm nhà cung cấp:
Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp khi cần thiết.
Nhiệm vụ khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ (dưới 30 tuổi)
Kinh nghiệm: Có 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá
Yêu cầu khác: Tính cách cởi mở, nhanh nhẹn
Ưu tiên: Ứng viên có thể nhận việc ngay
Mức lương: 10.000.000 ~ 11.000.000 VNĐ Gross (chưa tính Target)
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc:
8 giờ/ngày (từ 8:30 sáng – 17:30 chiều), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật/tháng.
Lương và thưởng:
Mức lương: Thỏa thuận, 10.000.000 ~ 11.000.000 VNĐ Gross (chưa tính Target).
Thưởng tháng thứ 13.
Tăng lương hàng năm.
Bảo hiểm:
Cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Bảo hiểm tai nạn 24/7.
Phúc lợi khác:
Tổ chức sinh nhật hàng tháng.
Khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch công ty hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
