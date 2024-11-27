Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trung Văn, Hà Nội

- Thủ Đức Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu, mở rộng khách hàng tiềm năng, đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ đạo về từng thị trường được giao.
- Tư vấn, báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng với khách hàng quốc tế.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận chăm sóc khách hàng để lên kế hoạch triển khai chi tiết chăm sóc từng đại lý, từng đối tác khách hàng cụ thể.
- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới hàng hóa
- Lập báo cáo trình cấp trên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Đi công tác nước ngoài khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng xuất khẩu.
- Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).
- Kiến thức về xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế là một lợi thế.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và phát triển bản thân.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí điện tử,ô tô và các phụ tùng.
- Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các kênh thương mại điện tử B2B: Alibaba, ….

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm
- Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng sáng kiến, thưởng thâm niên
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại, công tác, xa nhà…
- Phúc lợi: Happy lunch, sinh nhật, bánh kẹo, hoa quả giữa giờ, khu vui chơi giải trí
- Bảo hiểm tai nạn & Khám sức khỏe định kỳ/ năm
- Cung cấp dụng cụ hỗ trợ công việc
- Hoạt động teambuilding, sportday, Family day cùng người thân hàng năm
- Các chế độ khác theo Quy định nhà nước, Quy định Công ty
- Môi trường làm việc gắn kết, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thitek

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Mặt bằng số 01, tầng 2, khu vực VL2, Chợ thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

