Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quận Hoàn Kiếm, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Là Công ty tiên phong trong sản xuất vật liệu trang trí bền vững trong lĩnh vực may mặc, giày thể thao hàng đầu tại Bắc Âu, với 27 năm kinh nghiệm trong ngành . Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên năng động để cùng hợp tác phát triển và mở rộng quy mô tại thị trường miền Bắc.

Nhận diện và thiết lập quan hệ kinh doanh với các khách hàng ở Việt Nam.

Thu thập đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm/đơn đặt hàng từ khách hàng và kết hợp với đồng nghiệp thực hiện/phát triển đơn hàng

Xây dựng mối quan hệ với các nhãn hàng, đơn vị thu mua, nhà máy trong lĩnh vực may mặc/ giày thể thao.

Chế độ làm việc : Làm việc tại khu vực Hà Nội ( remote)

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (đặc biệt có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực may mặc/giày thể thao ở Việt Nam).

Khả năng giao tiếp xuất sắc, tiếp cận khách hàng và đàm phán hiệu quả.

Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập.

Thành thạo tiếng anh, biết tiếng trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn, từ 18M trở lên.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia BHXH, và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật

Thưởng các đợt Lễ, Tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3T - TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin