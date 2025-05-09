Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đảm bảo mục tiêu doanh số tháng, vụ.

- Chăm sóc, mở mới và phát triển hệ thống khách hàng theo yêu cầu và tiêu chuẩn công ty.

- Thực hiện các loại hình giao dịch kinh doanh và phát sinh giữa công ty với khách hàng theo phân công, chỉ đạo của công ty như: tư vấn bán hàng, giao nhận hàng hóa, kiểm soát tồn kho, công nợ hoặc những ý kiến, khiếu nại, vướng mắc của khách hàng,…

- Tìm hiểu, đề xuất, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing, kỹ thuật quảng bá Sau khi thực hiện thu thập đầy đủ các thông tin, kết quả liên quan đến sản phẩm cung cấp về phòng Marketing, kỹ thuật.

- Tìm hiểu, thu thập và cung cấp về công ty các thông tin, hoạt động trên thị trường phụ trách nhằm khai thác, phát triển tốt sản phẩm công ty và ngăn chặn rủi ro, bất lợi cho công ty.

- Cộng tác, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, kỹ thuật, marketing, sự kiện trong, ngoài vùng hoặc phạm vi toàn công ty theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp hoặc Ban Lãnh Đạo công ty

- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả theo quy định công ty

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

- Nơi làm việc : Như thông tin bài viết và hình ảnh minh họa

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành nông nghiệp

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh công ty nông dược hoặc các vị trí liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán với nhiều loại đối tượng

- Chủ động tổ chức công việc, quản lí thời gian

- Có kỹ năng làm việc nhóm và quản trị mối quan hệ. Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cá nhân cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Là người kỷ luật, trung thực, năng động, hoạt bát, cầu thị và hợp tác

- Chấp nhận công tác theo yêu cầu công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + lương hiệu quả + KPI + Phụ cấp

(Đạt yêu cầu thu nhập trên 15 triệu và không giới hạn theo kết quả kinh doanh )

- Môi trường làm việc năng động, tích cực, hòa đồng và tôn trọng.

- Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định

- Các chính sách phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng và hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

