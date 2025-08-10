Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện các hoạt động thu nhập, xử lý hóa đơn, chứng từ.
- Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế.
- Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm kế toán Fast, xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
- Lập các chứng từ ngân hàng trên phần mềm kế toán, giao dịch tại ngân hàng
- Giao dịch với cơ quan Bảo hiểm, làm thủ tục báo tăng/ giảm cho nhân viên, làm chế độ thai sản/ ốm đau cho người lao động .
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ sinh từ 1990 - 1999, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ tổng hợp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc thầu.
Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10-15 triệu
- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật, phép năm
- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15
Thứ 7: 8h-12h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
