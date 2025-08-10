Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các hoạt động thu nhập, xử lý hóa đơn, chứng từ.
- Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế.
- Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm kế toán Fast, xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
- Lập các chứng từ ngân hàng trên phần mềm kế toán, giao dịch tại ngân hàng
- Giao dịch với cơ quan Bảo hiểm, làm thủ tục báo tăng/ giảm cho nhân viên, làm chế độ thai sản/ ốm đau cho người lao động .

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh từ 1990 - 1999, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ tổng hợp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc thầu.

Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu
- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật, phép năm
- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15
Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 189 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

