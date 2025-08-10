Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các hoạt động thu nhập, xử lý hóa đơn, chứng từ.

- Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế.

- Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm kế toán Fast, xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng và theo dõi công nợ phải thu khách hàng.

- Lập các chứng từ ngân hàng trên phần mềm kế toán, giao dịch tại ngân hàng

- Giao dịch với cơ quan Bảo hiểm, làm thủ tục báo tăng/ giảm cho nhân viên, làm chế độ thai sản/ ốm đau cho người lao động .

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh từ 1990 - 1999, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ tổng hợp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc thầu.

Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu

- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật, phép năm

- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15

Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UFO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin