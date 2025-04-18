Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 28 Bình Thới, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Kymdan đến người tiêu dùng tại khu vực được chỉ định.
Khảo sát, lập báo cáo tình hình thị trường, tình hình kinh doanh của hệ thống đại lý trong khu vực.
Đề xuất, lập kế hoạch kinh doanh để tăng nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu.
Lập kế hoạch kinh doanh để tăng trưởng doanh thu tại khu vực được phân công.
Các công việc khác nếu có phát sinh theo chỉ đạo của Giám Đốc Kinh Doanh.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hồ sơ lý lịch rõ ràng (có xác thực của chính quyền địa phương).
Ứng viên có khuôn mặt hiền, tính tình trung thực, không tham lam (Công ty KYMDAN không chấp nhận bất cứ hình thức tiêu cực nào, không chấp nhận người có tư tưởng phe nhóm khi làm việc).
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Tự tin trong giao tiếp.
Sức khỏe tốt (công ty sẽ cho ứng viên khám sức khỏe trước khi nhận làm việc, ứng viên không cần phải khám sức khỏe trước tại địa phương).
Khả năng nắm bắt công việc nhanh, siêng năng, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
Chấp nhận mọi sự điều động công tác trong nước.

Tại Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thử việc không quá 60 ngày, mức lương trong thời gian thử việc: 85% mức lương khởi điểm.
Thu nhập gồm 2 phần:
Phần thu nhập ổn định: 8.000.000 VNĐ/tháng(lương “cứng”)
Phần thu nhập bổ sung theo doanh thu bán hàng.
Ví dụ: Nhân viên Nguyễn Thị A là nhân viên Thị Trường có tổng thu nhập hiện naylà 17.500.000 VNĐ(đã bao gồm lương “cứng” 8.000.000 VNĐ).
Các chính sách lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân minh bạch theo quy định Nhà nước.
Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được Công ty mua thêm Bảo hiểm tư (Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe) hàng năm của Công ty Bảo Việt Sài Gòn (ngoài bảo hiểm theo quy định của nhà nước).
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn uy tín (Đại học Y dược Tp.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy...).
Được Công ty tổ chức phục vụ suất ăn dinh dưỡng cho người lao động tại Bếp ăn của Công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thịt, cá, rau, củ, quả tươi được mua trực tiếp từ Vissan, gạo đặt hàng riêng theo yêu cầu không có chất bảo quản thực vật). Đối với người lao động thường xuyên đi công tác bên ngoài, không tham gia suất ăn tại Công ty, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền ăn theo số ngày công làm việc thực tế.
ĐượcCông ty cấp phát đồng phục hàng năm.
Được hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao năng lực trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan

Công Ty CP Cao Su Sài Gòn _ Kymdan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

