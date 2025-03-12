Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV DAT Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 69 đường 37, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng, tổ chức và quản lý đội nhóm theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Triển khai các hoạt động Marketing online, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình tư vấn và chốt sale.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trong phòng kinh doanh.

Xây dựng và mở rộng đội nhóm kinh doanh mới.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng và phát triển đội nhóm xuất sắc.

Am hiểu thị trường BĐS, có khả năng triển khai chiến lược Marketing & Sales.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH TM DV DAT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thăng tiến không giới hạn lên Giám đốc Kinh doanh.

Được đào tạo chuyên sâu về quản lý, bán hàng & marketing.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội mở rộng mối quan hệ.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty & nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV DAT Group

