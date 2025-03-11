Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 đường số 6, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm đạt doanh số, doanh thu

Xây dựng dữ liệu phân tích thị trường (bao gồm xu hướng thị trường, sản phẩm đối thủ,….).

Dự thảo hợp đồng, theo dõi công nợ và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh với khách hàng phụ trách.

Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện tốt các công việc theo Nội qui và Qui chế của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo phân công và yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 đến 38 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn.

Nhiệt tình, năng động, thân thiện,

Nhạy bén và cầu tiến, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Đi công tác tỉnh (có hỗ trợ chi phí).

Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo máy tính.

Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành về: nông học, bảo vệ thực vật, trồng trọt, khoa học đất, nông nghiệp,…

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Hoa hồng (theo chính sách bán hàng và qui định của công ty) + Phụ cấp ( Xăng, điện thoại, công tác phí, cơm trưa ), đảm bảo thu nhập từ 10-30 triệu đồng.

Tham gia đầy đủ BHXH quy định của pháp luật.

Đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo Pháp luật hiện hành.

Chế độ đào tạo: đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm.

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo năng lực làm việc.

Chế độ: Thưởng Lễ, kết hôn, sinh con, sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty, du lịch, khám sức khỏe định kì hàng năm,…

Các chế độ khác: Christmas Party, Year End Party, New Year Party,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY SỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin