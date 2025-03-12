Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng SP/DV của DN – cơ sở phòng khám y tế

- Giải quyết các vấn đề của KH, đảm bảo sự hài lòng, tin cậy của KH

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh SP/DV

- Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Phòng khám.

- Hỗ trợ, đàm phán với khách hàng về chính sách trợ giá hợp lý và điều khoản chính sách có lợi cho đôi bên.

- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu điều trị, cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Nắm được nhu cầu, mong muốn và khả năng tài chính của khách hàng để đề xuất SP phù hợp.

- Cập nhật đúng thông tin các liệu trình, sản phẩm đang bán, hướng dẫn khách hàng tác dụng và hiệu quả của các gói điều trị.

- Nắm bắt thông tin nhanh thị trường cơ xương khớp và lệch mặt.

- Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho khách hàng khi cần.

- Xây dựng mối quan hệ và hợp tác với các nhân viên cơ sở răng hàm mặt, bệnh viện tư nhân hoặc công lập có thể xuất hiện khách hàng.

- Tìm kiếm KH tiềm năng, chăm sóc tốt KH đã có và KH phát sinh.

- Xúc tiến và thực hiện tư vấn, quảng bá.

- Liên tục cập nhật các kiến thức về bệnh lý, công nghệ điều trị và kiến thức chuyên môn.

- Thực hiện báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

- Thời gian làm việc: xoay ca (8h - 17g, 11g - 20g)

- Không yêu cầu KN - Chấp nhận SV mới ra trường

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành Nha Khoa, TMV, ngành sức khỏe, BĐS. iBONE FiSiO

- Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch theo hướng thu hút

- Thu nhập không giới hạn từ 15.000.000đ – 25.000.000đ

- Lương cb 7 – 10trieu + thưởng + doanh số KPI

- Thu nhập trung bình: 15 - 25 triệu/ tháng

- Hỗ trợ data KH và máy tính làm việc

- Tài trợ chi phí tham gia các khóa học để mở rộng kiến thức, tầm hiểu biết.

- Du lịch, teambuilding hàng năm.

- Thưởng hoàn thành chỉ tiêu tháng/ quý/ năm

