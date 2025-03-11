Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, 20A Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng dựa trên nguồn DATA có sẵn do công ty cung cấp.

DATA có sẵn

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các khoản vay tiêu dùng.

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT

Độ tuổi từ 18-40

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales tài chính các bên: FE, SHB, TP bank, Lotte Finance...

Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng ngay khi thử việc

Lương căn bản + thưởng doanh số + hoa hồng từng hồ sơ giải ngân => Thu nhập tối thiểu từ 7-15tr đồng,có thưởng quý.

Thưởng các ngày lễ lớn: phụ nữ, trung thu, Tết, có lương tháng 13

Đóng BHYT, BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin