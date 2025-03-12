Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 170 đường Vành Đai Tây, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tiếp cận và tư vấn chuyên sâu về thị trường bất động sản, sản phẩm và tiềm năng đầu tư với KH.

- Phân tích và đánh giá các dự án bất động sản, sản phẩm.

- Phát triển mạng lưới KH và đối tác.

- Tham gia vào các cuộc đàm phán giá và điều kiện giao dịch để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài chính liên quan đến giao dịch bất động sản.

- Duy trì mối quan hệ chăm sóc khách hàng sau giao dịch để đảm bảo sự hài lòng và tạo ra cơ hội kinh doanh lâu dài.

- Đưa khách đi xem bất động sản, làm các báo cáo.

- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Sức khỏe tốt, 21 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất Động sàn và các ngành có liên quan khác.

- Tin học cơ bản

- Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường đội nhóm.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Ngoại hình ưu nhìn, chỉnh chu phù hợp môi trường công sở.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8:00 - 17:00 nghỉ trưa 1 tiếng . T7 làm từ 8:00 - 12:00

Mức lương: Lương cơ bản (thoả thuận) + Hoa hồng, phụ cấp

Công ty có trang bị các phương tiện làm việc chính: Văn phòng phẩm, đồ dùng liên quan đến đặc thù công việc.

Phụ cấp, thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng theo quy định của Công

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật VN

Hưởng các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, tham quan, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER

