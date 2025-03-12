Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Đào Tạo English Amom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 19 Đường 24A, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn các khóa học tiếng Anh:

Lập kế hoạch cá nhân và triển khai chiến lược bán hàng tuần, tháng.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua telesales từ data có sẵn.

Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học tiếng Anh và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên từ mầm non, Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, người đi làm, Ielts…

Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học.

Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán.

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.

Chăm sóc Khách hàng

Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học viên

Xử lý phản hồi, thắc mắc của phụ huynh về tình hình học tập

Làm việc với trưởng phòng vận hành để kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh và nhu cầu của học viên.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng vận hành.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên liên quan đến tư vấn, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng.

Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.

Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

Có nền tảng kiến thức tiếng Anh và giao tiếp tốt là một lợi thế

Có thể đáp ứng thời gian làm việc: sáng 8h00-17h30; chiều: 13h30-21h30, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần

Tại Công Ty CP Đào Tạo English Amom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7M đến 11M + % Doanh số + + Thưởng khác.

Thu nhập từ 12TR - 33TR [chưa kể thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng top sales, thưởng top team, thưởng nóng khác…]

Lương thử việc 85% lương chính thức

Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.

Chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đào Tạo English Amom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin