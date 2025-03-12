Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Đào Tạo English Amom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Đào Tạo English Amom
- Hồ Chí Minh:
- Số 19 Đường 24A, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn các khóa học tiếng Anh:
Lập kế hoạch cá nhân và triển khai chiến lược bán hàng tuần, tháng.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua telesales từ data có sẵn.
Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học tiếng Anh và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên từ mầm non, Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, người đi làm, Ielts…
Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.
Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học.
Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.
Chăm sóc Khách hàng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học viên
Xử lý phản hồi, thắc mắc của phụ huynh về tình hình học tập
Làm việc với trưởng phòng vận hành để kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh và nhu cầu của học viên.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng vận hành.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
Có nền tảng kiến thức tiếng Anh và giao tiếp tốt là một lợi thế
Có thể đáp ứng thời gian làm việc: sáng 8h00-17h30; chiều: 13h30-21h30, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần
Tại Công Ty CP Đào Tạo English Amom Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12TR - 33TR [chưa kể thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng top sales, thưởng top team, thưởng nóng khác…]
Lương thử việc 85% lương chính thức
Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.
Chế độ khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đào Tạo English Amom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI