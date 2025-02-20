Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quảng Cáo Onepro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 351/38 Lê Văn Sỹ, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Trao đổi, đàm phán và kết nối với các đối tác của công ty

- Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty, báo giá cho khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty trong việc điều phối các dự án

- Tham gia các cuộc họp có liên quan và recap nội dung cuộc họp

- Nắm timeline, deadline các phòng ban và cân đối để đảm bảo đúng quy trình và đúng thời hạn các công việc

- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ.

- Hình thức làm việc: Cố định (Từ 9h00 – 18h00) từ thứ 2 đến thứ 6

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 25-35, có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm trở lên

- Có kinh nghiệm trong ngành truyền thông, quảng cáo là một lợi thế

- Giao tiếp tốt, thuyết phục tốt, khéo léo và thông minh trong cách giải quyết vấn đề

- Có khả năng phân bổ, cân đối sắp xếp công việc và giám sát các dự án, các phòng ban có liên quan cùng một lúc

- Năng động, ưa nhìn có tính cách hướng ngoại là điểm cộng

- Khả năng học hỏi nhanh, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê & có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Onepro Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 18 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lưc)

- Chính sách: Lương tháng 13 + Thưởng Lễ, Tết

- Được đào tạo thêm chuyên môn công việc

- Các phúc lợi khác của công ty.

-Thông tin tham khảo: Công ty TNHH Quảng Cáo Onepro

Website: https://oneprovn.com/

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Onepro

