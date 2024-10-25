Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6, ngõ 102 đường Kim Giang, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Ngành nghề: Nguyên vật liệu nhựa phụ trợ (Cuộn thảm nhựa, cuộn da PU nguyên vật liệu)
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng tiềm năng là các Doanh nghiệp/ Đại lý qua các kênh online/offline có nhu cầu về Sản phẩm Thảm Cuộn.
Sản phẩm Thảm Cuộn.
- Chăm sóc KH/đại lý thường xuyên, đồng thời phát triển KH/đại lý mới.gia tăng doanh số.
- Báo giá, đàm phán, quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các đại lý.
- Theo dõi và giải quyết công nợ của Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
- Không yêu cầu giới tính, không yêu cầu kinh nghiệm.
- Độ tuổi: 22-35
- Ưu tiên các bạn đam mê kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm lương cứng (7-9tr) + % hoa hồng (Đàm phán khi phỏng vấn). Thu nhập: 10-20 triệu/tháng
- Quy mô 100-150 nhân sự.
- Thưởng hiệu suất công việc/thưởng mở mới đại lý/thưởng Tết và một số dịp lễ.
- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
- Được đào tạo, phát triển bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Hưởng các chế độ phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
- Địa chỉ làm việc HN: Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 G5 Tòa Nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

