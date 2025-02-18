Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường và nắm vững sản phẩm để xác định chiến lược kinh doanh các sản phẩm hiện tại và định hướng phát triển các sản phẩm của công ty

Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và bán hàng cho công ty

Quản lí danh sách khách hàng hoặc dòng sản phẩm được chỉ định để tối đa hóa doanh thu bán hàng và đáp ứng các mục tiêu của công ty

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được công ty giao

Chịu trách nhiệm về tiến độ thanh toán theo dõi công nợ của khách hàng

Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để hiểu các yêu cầu của họ và đưa ra định hướng phát triển phù hợp

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới

Giải quyết những sự cố phát sinh của khách hàng khu vực phụ trách

Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành các công việc được giao và đảm bảo tiến độ công việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông nghiệp.

HIểu và đam mê với nghề SALES

Có kinh nghiệm đi thị trường, Có kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, am hiểu về cây trồng chịu khó và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Ưu tiên kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường Nông Nghiệp

Thông thạo vi tính văn phòng

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng

Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng.

Chi tiết ADD thêm zalo [protected info] Anh Hùng

Tại Công Ty TNHH Dr.durian Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn (LCB +doanh số +phụ cấp+công tác phí), tương xứng với năng lực,

Công ty sẽ thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm của ứng viên.

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết và các ngày quan trọng của công ty.

Chế độ BHXH,BHYT, BHTN

Phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dr.durian

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin