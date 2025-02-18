Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dr.durian
- Bến Tre:
- Bến Tre, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiến hành nghiên cứu thị trường và nắm vững sản phẩm để xác định chiến lược kinh doanh các sản phẩm hiện tại và định hướng phát triển các sản phẩm của công ty
Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và bán hàng cho công ty
Quản lí danh sách khách hàng hoặc dòng sản phẩm được chỉ định để tối đa hóa doanh thu bán hàng và đáp ứng các mục tiêu của công ty
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được công ty giao
Chịu trách nhiệm về tiến độ thanh toán theo dõi công nợ của khách hàng
Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để hiểu các yêu cầu của họ và đưa ra định hướng phát triển phù hợp
Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới
Giải quyết những sự cố phát sinh của khách hàng khu vực phụ trách
Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành các công việc được giao và đảm bảo tiến độ công việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
HIểu và đam mê với nghề SALES
Có kinh nghiệm đi thị trường, Có kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, am hiểu về cây trồng chịu khó và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Ưu tiên kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường Nông Nghiệp
Thông thạo vi tính văn phòng
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng
Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng.
Tại Công Ty TNHH Dr.durian Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty sẽ thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm của ứng viên.
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết và các ngày quan trọng của công ty.
Chế độ BHXH,BHYT, BHTN
Phúc lợi hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dr.durian
