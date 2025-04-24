Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 28 Triệu

Mức lương 10 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22B Đường D3, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 28 Triệu

● Chăm sóc khách hàng sẵn có: gọi điện, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng

● Tư vấn và thuyết phục khách hàng trả phí dựa trên data có sẵn

● Không cần tìm kiếm khách hàng mới – bạn chỉ cần tập trung chăm sóc và chốt deal

● Phối hợp với các bộ phận (Marketing, Nền tảng) để nâng cao hiệu quả chốt sales

● Xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng qua điện thoại, email hoặc chat

● Báo cáo tiến độ, kết quả làm việc hằng ngày/tuần

Với Mức Lương 10 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm CSKH hoặc Telesales, ưu tiên đã từng làm tại Call Center

● Giọng nói rõ ràng, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

● Chủ động, kiên trì, yêu thích công việc trao đổi qua điện thoại

● Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

● Có khả năng làm việc theo chỉ tiêu

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, xuất nhập khẩu, hoặc từng sử dụng CRM

3. QUYỀN

Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 10 triệu + thưởng theo doanh số + thưởng chỉ tiêu

● Lương tháng 13, 14 và thưởng Lễ, Tết đầy đủ

● Không yêu cầu đi thị trường, không tự tìm kiếm khách hàng

● Được đào tạo kỹ năng và kiến thức về sản phẩm/dịch vụ

● Đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định

● Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin