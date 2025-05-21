Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư Hưng Phát 2. Số 156 A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và triển khai phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng mới.

- Chăm sóc tệp KH cũ đã có sẵn. Duy trì và phát triển thói quen mua hàng của KH nhằm phát triển tối đa doanh số tiềm năng của khách hàng.

- Đăng bài viết về sản phẩm của công ty trên các kênh thông tin như Facebook, zalo…

- Tiếp nhận thông tin và tư vấn bán hàng, chốt đơn.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng từ khi đơn hàng có trên hệ thống đến khi KH nhận được hàng.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6 ( Từ 08h00-17h30, nghỉ trưa từ 11h45-13h15) và Sáng thứ 7 (Từ 8h00- 12h00)

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 01 năm trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng bán hàng online khác

- Có khả năng viết bài, đăng bài quảng cáo bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt

- Yêu thích kinh doanh, năng động, chủ động và trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8 triệu-10 triệu+ Thưởng Hoa Hồng ( Thu Nhập từ 10 triệu -30 triệu/ tháng).

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thoải mái, sếp chỉ chú trọng hiệu quả công việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

- Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm cùng công ty.

- Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm

- Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

