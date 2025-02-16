Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6

- 8, đường 16, khu phố 15, Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để tăng cường doanh số bán hàng.
- Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định xu hướng, cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng để trình bày sản phẩm, giải pháp và thương thảo các điều khoản hợp đồng.
- Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office) và phần mềm quản lý khách hàng (CRM).
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Hiểu biết về thị trường và xu hướng ngành nghề, có khả năng phân tích và đánh giá cơ hội kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu suất làm việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác trong quá trình làm việc.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ tết theo luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Đường Kỳ Lân, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu - Đồng Nai

