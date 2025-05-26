Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 275 Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu về sản phẩm, tư vấn và bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và Phát triển mạng lưới khách hàng trên toàn quốc.
Tư vấn giải pháp, sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ triển khai.
Thường xuyên thăm hỏi về dịch vụ và sản phẩm sau khi bán hàng, đảm bảo giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Phân tích tiềm năng của thị trường, theo dõi doanh thu và các báo cáo.
Tiến hành giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng để tối đa hóa sự hài lòng.
Cung cấp cho quản lý các báo cáo về nhu cầu, khó khăn, sở thích của khách hàng, các hoạt động cạnh tranh và tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng, …
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt
Có kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân là một lợi thế

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty.
Thưởng các dịp Lễ, Tết.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ cho bản thân CBNV & người thân.
Quà tặng các dịp Lễ, Tết: 08/03 -20/10 – Trung thu – Thiếu nhi,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ tham quan, nghỉ mát, du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 8A, Ngõ 76 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

