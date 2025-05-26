Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 275 Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu về sản phẩm, tư vấn và bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Xây dựng và Phát triển mạng lưới khách hàng trên toàn quốc.

Tư vấn giải pháp, sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ triển khai.

Thường xuyên thăm hỏi về dịch vụ và sản phẩm sau khi bán hàng, đảm bảo giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Phân tích tiềm năng của thị trường, theo dõi doanh thu và các báo cáo.

Tiến hành giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng để tối đa hóa sự hài lòng.

Cung cấp cho quản lý các báo cáo về nhu cầu, khó khăn, sở thích của khách hàng, các hoạt động cạnh tranh và tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng, …

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

Có kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty.

Thưởng các dịp Lễ, Tết.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ cho bản thân CBNV & người thân.

Quà tặng các dịp Lễ, Tết: 08/03 -20/10 – Trung thu – Thiếu nhi,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ tham quan, nghỉ mát, du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

