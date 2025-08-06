Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các bộ hồ sơ trước khi trình thanh toán

Theo dõi công nợ mua hàng với nhà cung cấp, công nợ bán hàng với khách hàng

Theo dõi, tính toán giá thành sản phẩm

Xuất hóa đơn doanh thu theo quy định

Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.Thực hiện kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ… định kỳ

Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn, khấu hao, phân bổ…

Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, khoa học.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, kế toán doanh nghiệp

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng

Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao trong công việc

Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12tr – 16tr

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký

HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company

