Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
- Hà Nội: Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các bộ hồ sơ trước khi trình thanh toán
Theo dõi công nợ mua hàng với nhà cung cấp, công nợ bán hàng với khách hàng
Theo dõi, tính toán giá thành sản phẩm
Xuất hóa đơn doanh thu theo quy định
Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.Thực hiện kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ… định kỳ
Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn, khấu hao, phân bổ…
Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.
Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, khoa học.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng
Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao trong công việc
Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Du lịch, Teambuilding hàng năm.
- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.
- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký
HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
