Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11, Đường 61, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng và chăm sóc khách hàng

Tư vấn, xử lý vấn đề liên quan đến sản phẩm

Theo dõi giao hàng, hỗ trợ sau bán hàng

Báo cáo thị trường, đề xuất giải pháp kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung

Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Siêng năng, chủ động, có tinh thần trách nhiệm

Giao tiếp tốt, tư duy logic, làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận + Thưởng doanh số

Đầy đủ phúc lợi: Thưởng Tết, lễ, BHXH theo quy định

Có cơ hội được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước

Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin