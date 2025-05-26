Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 11, Đường 61, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, xây dựng và chăm sóc khách hàng
Tư vấn, xử lý vấn đề liên quan đến sản phẩm
Theo dõi giao hàng, hỗ trợ sau bán hàng
Báo cáo thị trường, đề xuất giải pháp kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung
Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Siêng năng, chủ động, có tinh thần trách nhiệm
Giao tiếp tốt, tư duy logic, làm việc nhóm và độc lập
Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận + Thưởng doanh số
Đầy đủ phúc lợi: Thưởng Tết, lễ, BHXH theo quy định
Có cơ hội được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước
Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL
