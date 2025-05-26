Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 5.09 ,Lầu 5, Toà Nhà ST Moritz, Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu dịch vụ Logistic (vận chuyễn nội địa, nguyên chuyến, vận tải quốc tế đường biển, đường hàng không,...)

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ đúng quy trình và thủ tục, cung cấp giải pháp vận chuyến và logistics tốt nhất cho khách hàng

Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, giao dịch với khách hàng

Thực hiện một số công tác khác do Ban Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Kinh

Doanh dịch vụ giao nhận vận tải, logistics, chuyển phát nhanh

Nhiều network và tập khách hàng trong ngành Logistics.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20tr - 40tr/tháng + thưởng + hoa hồng. (Tthu nhập không giới hạn, tùy năng lực)

Xét tăng lương 1 lần/năm, lương tháng 13.

Thưởng nóng, thưởng doanh thu, thưởng doanh số...

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Đi du lịch trong ngoài nước hàng năm, teambuilding,…

Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm… phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin

