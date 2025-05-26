Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin
- Hồ Chí Minh:
- Phòng 5.09 ,Lầu 5, Toà Nhà ST Moritz, Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức,
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu dịch vụ Logistic (vận chuyễn nội địa, nguyên chuyến, vận tải quốc tế đường biển, đường hàng không,...)
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ đúng quy trình và thủ tục, cung cấp giải pháp vận chuyến và logistics tốt nhất cho khách hàng
Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, giao dịch với khách hàng
Thực hiện một số công tác khác do Ban Giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Kinh
Doanh dịch vụ giao nhận vận tải, logistics, chuyển phát nhanh
Nhiều network và tập khách hàng trong ngành Logistics.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 1 lần/năm, lương tháng 13.
Thưởng nóng, thưởng doanh thu, thưởng doanh số...
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Đi du lịch trong ngoài nước hàng năm, teambuilding,…
Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm… phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
