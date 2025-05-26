Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn khách hàng theo danh sách có sẵn.

Tư vấn thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm sữa, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, người già và trẻ em (ENSURE, PEDIASURE, SIMILAC, GROW, GLUCERNA)

Chăm sóc khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách mua hàng qua điện thoại.

Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống công ty.

Báo cáo kết quả làm việc cho team leader.

100% data khách hàng tiềm năng từ công ty cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.

100% làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales,CSKH, PG,...

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Chịu được áp lực công việc

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác,trách nhiệm cao trong công việc.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 18h30)

OFF cố định Chủ Nhật

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7.000.000VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI).

Tổng thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/tháng.

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.

Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, miễn phí gửi xe.

Đóng BHXH,BHYT,BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc.

Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

