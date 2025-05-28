Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 343/24 - 26 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Có khả năng trực tiếp theo dõi đơn hàng của mình mang về cho Công ty

Trực tiếp tìm kiếm khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, tổ chức, đội nhóm) qua nhiều kênh offline, hội thảo, email, telesale,...

Lắng nghe, tư vấn và đưa ra giải pháp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Thương lượng và ký kết hợp đồng mang về doanh số cho công ty. Chăm sóc khách hàng sau ký hợp đồng.

Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh. Làm việc cùng đội ngũ nội bộ (ngành hàng, thiết kế, nội dung) cho ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra, giám sát công nợ.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp, quảng cáo, kinh doanh B2B, OEM.

Nhiệt huyết, hết mình trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

Yêu thích công việc kinh doanh B2B

Trình độ Tiếng Anh từ trung bình - khá

- Lương cơ bản từ 8.000.000 – 10.000.000 vnd

- Doanh số KPIs + Thưởng

- Đóng bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ cho nhân viên

- Thưởng cuối năm

- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định nhà nước

- Được hưởng các ưu đãi riêng dành cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của công ty

