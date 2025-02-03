Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đi thị trường tìm kiếm và xây dựng kế hoạch chăm sóc KH trọng điểm
- Hàng tháng cập nhật thông tin sản phẩm và tìm kiếm thị trường hiện tại của đối thủ cạnh tranh.
- Duy trì và phát triển doanh số bán hàng và lợi nhuận mục tiêu theo hợp đồng mỗi tháng theo khu vực phụ trách.
- Liên hệ với khách hàng để xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ;
- Đi công tác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 23- 40 tuổi ,Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế/ Tiếp thị hoặc tương tự
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên siêng năng và ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH ELITE VDP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
