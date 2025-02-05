Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 200 - 300k/tháng. Chế độ phúc lợi (Thăm hỏi ốm đau, TS, Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm...) Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai thực hiện tư vấn và bán hàng, chịu trách nhiệm doanh số xe của cá nhân.

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, online, sự kiện...).

Tư vấn chuyên nghiệp, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.

Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống theo quy trình quy định.

Thực hiện quy trình bán hàng từ tiếp đón, tư vấn, đàm phán, chốt đơn đến bàn giao xe

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22-30

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành Thương mại Dịch vụ, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, ô tô, CNTT, ngôn ngữ Anh....(Chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng)

Có kiến thức cơ bản về thị trường, sản phẩm ô tô. Có kỹ năng giao tiếp.

Ưu tiên có bằng lái xe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ XUÂN

