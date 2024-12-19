Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đối diện tòa CT 5B KĐT Xa La - Hà Đông, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sử dụng điện thoại Công ty cung cấp thực hiện các cuộc gọi tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và chốt đơn hàng: Data khách hàng đã có sẵn ( số điện thoại và thông tin khách hàng).

- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để xây dựng bộ thông tin khách hàng trên hệ thống

- Theo dõi đường đi của đơn hàng từ khi chốt thành công đến khi giao hàng, thu tiền.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ cần đi làm fulltime

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, không ngại việc , máu chiến, ngoan ngoãn , chịu khó

Địa điểm :

→ R4- Royal City - Thanh Xuân - HN

→Số 2 Vương Thừa Vũ - Thanh xuân - Hà Nội

→ Đối điện tòa CT 5B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội

→ Số 11, 2nd ave, Sunrise A, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Các chế độ bảohiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựatrên đánh giá thành tích trong công việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.