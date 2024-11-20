Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 4 Liền Kề 10 khu Hoàng Huy Riverside, Phường Thượng Lý,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Liên hệ tư vấn, chăm sóc khách hàng từ data marketing, đối tác của công ty hoặc nguồn tự tìm kiếm.

- Tìm hiểu thiết kế và báo giá để giải trình và tư vấn cho khách hàng.

- Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

- Chuẩn bị, theo dõi & quản lý tiến độ hợp đồng, thanh toán, quyết toán.

- Giải trình báo giá, phát sinh & thiết kế cho khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale nội thất & ngoại thất là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chỉ cần máu lửa và đam mê kiếm tiền)

- Ưu tiên ứng viên: hiểu về vật liệu Gỗ, Nội thất, Kiến trúc, đọc bản vẽ kỹ thuật.

- Giao tiếp tốt, tự tin, chân thành.

- Đam mê kinh doanh, cầu tiến, làm việc có kế hoạch, mục tiêu

- Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 25 triệu đồng

- Thưởng lễ, tết,...

- Hoạt động thể thao (đá bóng, cầu lông, ...) hàng tuần

- Được đào tạo hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành

- Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

