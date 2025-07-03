Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, ngõ 222 đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng tổng thể theo từng chiến dịch tháng, quý, năm để đạt mục tiêu kinh doanh do công ty đề ra.

- Xây dựng quy trình, quy định phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng chính sách bán hàng, hoa hồng, thưởng nóng cho phòng kinh doanh.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, khai thác nguồn hàng.

- Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh.

- Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân viên trực thuộc Bộ phận kinh doanh.Dự đoán và đánh giá thị trưởng để có kế hoạch điểu chỉnh và chuyển hướng kịp thời các kế hoạch của công ty cho phù hợp.

- Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng.

- Tham gia các mục tiêu dự án mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng, đối tác. Giám sát quá trình giải quyết tất cả các khiếu nại của khách hàng liên quan tới bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

- Theo dõi về các thông tin sản phẩm mới.

- Làm việc, hỗ trợ và theo dõi tất cả các Nhà phân phối, Cộng tác viên, hệ thống kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

- Ưu tiên các ứng viên đã làm trong môi trường Ngân hàng hoặc Công ty tài chính ở các vị trí nhân viên tín dụng, nhân viên vay, mở khoản vay...

- Kỹ năng lãnh đạo, phát triển khách hàng và có khả năng giải quyết vấn đề.

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 12 triệu -25 triệu (Lương cứng + phụ cấp + thưởng KPI + Thưởng hoa hồng tùy theo năng lực và doanh số

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm

- Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát

