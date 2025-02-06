Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực; Khung lương 13tr - 20tr tùy theo mốc doanh số áp dụng theo năng lực
- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn;
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nhân sự quản lý cấp trung cao tại tập đoàn cũng như tại tập đoàn mẹ Nhật Bản.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cùng đội ngũ Team nhân sự đắc lực;
- Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng chuyên môn;
- Tiếp cận, làm việc, học hỏi cùng chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực.
- Chế độ du lịch hàng năm, bảo hiểm 24/24, bảo hiểm sức khỏe cấp quản lý...
- Các chế độ khác: Thưởng và phúc lợi... theo quy định của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu A-Tầng 16-Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

