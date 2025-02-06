Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực; Khung lương 13tr - 20tr tùy theo mốc doanh số áp dụng theo năng lực

- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn;

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nhân sự quản lý cấp trung cao tại tập đoàn cũng như tại tập đoàn mẹ Nhật Bản.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cùng đội ngũ Team nhân sự đắc lực;

- Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng chuyên môn;

- Tiếp cận, làm việc, học hỏi cùng chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực.

- Chế độ du lịch hàng năm, bảo hiểm 24/24, bảo hiểm sức khỏe cấp quản lý...

- Các chế độ khác: Thưởng và phúc lợi... theo quy định của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

