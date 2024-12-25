Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh:
- Thành phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 22 đến 40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật.....
- Đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc
- Được đào tạo bài bản về kiến thức và nghiệp vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường
- Có thể chủ động di chuyển công tác thị trường, phạm vi trong tỉnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (lương cứng + phụ cấp) + thưởng doanh số tổng thu nhập upto 25.000.000 vnd
- Hưởng chế độ công tác phí và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo định hướng, phát triển năng lực cá nhân
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định
Thời gian làm việc: 8:00 – 12:00; Chiều 13:15 – 17:15 (Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
