Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Cơm + điện thoại + xăng xe + đồng phục theo quy định Công ty. - Được đào tạo kiến thức, kỹ năng về sản phẩm và bán hàng trực tiếp từ Công ty - Đi du lịch trong và ngoài nước theo chính sách của Công ty. - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Được đóng bảo hiểm tai nạn 24h., Thành phố Hà Tĩnh

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới cho nhà phân phối

- Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến Khách hàng tiềm năng, giúp khách hàng hiểu rõ công dụng của sản phẩm.

- Quản lý hệ thống khách hàng, đề xuất phương án xây dựng và chăm sóc mạng lưới khách hàng theo lộ trình.

- Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận giải quyết những vướng mắc, khó khăn để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Chăm sóc nhà phân phối, đảm bảo duy trì sản lượng công ty giao.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, am hiểu về dầu nhớt, động cơ ôtô, máy móc ...

- Có bằng lái B2 trở lên.

- Sức khỏe tốt, tư duy tốt, tác phong chuyên nghiệp, thái độ tích cực, ham học hỏi.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong việc bán hàng và quản lý nhà phân phối.

- Nam, độ tuổi từ 28-40.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

