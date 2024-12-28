Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Xây Dựng Đại Dương làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Địa điểm làm việc, thôn nam viên xã xuân viên nghi Xuân hà tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 9 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực của công ty

- Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.

-Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc.

- Lập báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.

-Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

- Quản lý hồ sơ khách hàng, hợp đồng và các giấy tờ liên quan

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 21- 29

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

- Hiền lành trung thực

- Ăn nói lưu loát

- Ưu tiên có ngoại hình

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Xây Dựng Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa.

- Được cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc.

- Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Xây Dựng Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin