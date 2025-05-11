Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Làm việc trực tiếp tại các siêu thị tại khu vực Hà Nội (Cố định 1 siêu thị hoặc chạy điểm) được phân công để chăm sóc, trưng bày và tư vấn bán hàng.
Làm việc trực tiếp tại các siêu thị tại khu vực Hà Nội
Đảm bảo hàng luôn được trưng bày đầy đủ trên kệ và giá tại các vị trí thuận lợi.
Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi của công ty để truyền đạt thông tin đến khách hàng.
Theo dõi bán hàng, hàng tồn của từng siêu thị. Cập nhật báo cáo bán hàng hằng ngày theo yêu cầu của quản lý.
Phản hồi kịp thời với công ty về tình trạng hàng hóa của siêu thị.
BigC, AEON, Topmarkets, Go!, lotte Mart, BRG Mart, Lanchi, Winmart, Mega, Coop, Fuji, Tmart, Đức Thành...

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM, NỮ tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH.
- Trung thực, khoẻ mạnh, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc).
+ Đại học: 9.000.000đ/ tháng.
+ Cao đẳng: 8.000.000đ/ tháng.
- Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.
- Thưởng hàng tháng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Nhân viên kinh doanh, quản lý kinh doanh.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- Khám bệnh định kì miễn phí theo quy định công ty 1 lần/năm.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13.
- Được sắp xếp siêu thị gần, thuận tiện di chuyển nhất với nơi ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

