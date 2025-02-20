Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Kaizen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62 Đường N2, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

- Hàng ngày theo dõi, cập nhật đơn hàng.

- Với đơn hàng mới, căn cứ vào (giá, leadtime phòng mua gửi), kiểm tra, cân nhắc nếu OK => duyệt mua, chuyển phòng mua hoặc không duyệt => từ chối, báo lại sale/ phòng mua check lại hoặc xin ý kiến sếp nếu không có cách xử lý nào khác.

- Với đơn hàng khách nợ PO, tổng hợp, yêu cầu sale đòi PO khách.

- Soạn hợp đồng, công văn, xác nhận với khách hàng khi phát sinh.

- Follow yêu cầu báo giá của khách, nhắc nhở phòng mua + sale check giá/ báo giá.

- Cân đối giá bán từng đơn cho sale, đưa ra cảnh báo, nhắc nhở.

- Theo dõi lịch giao hàng, nhắc sale giao hàng cho khách/ thông báo, xin delay với khách nếu có phát sinh giao hàng chậm.

- Quản lý phòng mua: check giá, đặt hàng, lên hợp đồng, theo dõi, cập nhật lịch hàng và hóa đơn về.

- Tổng hợp PO đã giao hàng/chưa giao hàng nhưng đã có hàng, hóa đơn => chuyển kế toán xuất hóa đơn.

- Làm và gửi bộ chứng từ thanh toán cho khách nếu khách yêu cầu, bao gồm: đề nghị thanh toán, hóa đơn, hợp đồng, biên bản giao hàng nghiệm thu,…..

- Kiểm soát, hoàn thiện chứng từ lưu nội bộ: hóa đơn, hợp đồng, BBGH/ BBNT….

- Check giá/ lên báo giá/ giao hàng cho khách khi sale vắng mặt/ sếp yêu cầu.

- Hỗ trợ phòng kế toán khi phát sinh công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc khối kinh tế;

- Ưu tiên ứng viên Nữ, tuổi từ 25-35 tuổi;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Sử dụng tiếng anh giao tiếp và đọc hiểu tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế;

- Kinh nghiệm làm việc: 3-5 năm ở vị trí tương đương;

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc;

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định;

- Chịu được áp lực với công việc;

- Thời gian làm việc:

+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Giờ hành chính: 8h15-12h00; 13h00-17h15;

+ Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước;

- Mức lương: từ 15.000.000đ đến 18.000.000đ;

- Phụ cấp ăn trưa: 40.000 đồng/ngày, phụ cấp xăng xe đi lại;

- Được trang bị máy tính để làm việc;

- BHXH: Theo quy định Luật BHXH;

- Khám sức khỏe + đi du lịch định kỳ hằng năm

- Lương tháng 13.

