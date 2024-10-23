Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ECO CLEAN OIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L1 - 3, Ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Cầu Diễn, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng công nghiệp sử dụng dịch vụ, và sản phẩm của công ty.

- Tư vấn, hỗ trợ và đưa ra các giải pháp tới khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng hiện có, xử lý đơn đặt hàng, thu hồi công nợ.

- Đưa ra các đề xuất, phương án xây dựng, phát triển mục tiêu bán hàng.

- Thực hiện mục tiêu bán hàng mà ban lãnh đạo công ty đưa ra.

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để xử lý công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sale (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) thiết bị công nghiệp tại các nhà máy thuộc các khu công nghiệp.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Không ngại đi thị trường

Tại CÔNG TY TNHH ECO CLEAN OIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15,000,000 – 20,000,000 VNĐ + HH

- Lương tháng 13, chế độ review lương hàng năm.

- Đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO CLEAN OIL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin