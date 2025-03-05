Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 6.000.000 VND Phụ cấp ăn 25.000 VND/ ngày Phụ cấp điện thoại 300.000 VND Phụ cấp xăng xe 500.000 VND Được nhận 1

- 5% Hoa hồng tùy loại sản phẩm Thử việc nhận 100% lương cứng, thời gian thử việc 2 tháng

- Được tiếp xúc và đào tạo với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.

- Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.

- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy, Quận Cầu Giấy