Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Rita Võ
- Hà Nội: Lương cứng 6.000.000 VND Phụ cấp ăn 25.000 VND/ ngày Phụ cấp điện thoại 300.000 VND Phụ cấp xăng xe 500.000 VND Được nhận 1
- 5% Hoa hồng tùy loại sản phẩm Thử việc nhận 100% lương cứng, thời gian thử việc 2 tháng
- Được tiếp xúc và đào tạo với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.
- Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm Bếp, Sofa, Bàn Ghế, Thiết Bị Bếp,…
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới trên các trang mạng xã hội
- Bán hàng tại showroom nội thất của Rita Võ.
- Nghiên cứu và được đào tạo các sản phẩm hàng đầu về nội thất
- Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng sẵn sàng học hỏi.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chăm chỉ, nhiệt tình, năng nổ
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS/ Nội thất/ Vật liệu xây dựng
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI