Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Thương mại và Dịch Vụ Thưởng Thưởng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Giám sát và cập nhật nội dung trên các trang web và mạng xã hội của công ty.

- Tương tác trực tiếp với khách hàng qua các nền tảng trực tuyến để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại tới khách hàng để tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, giải đáp thắc mắc và chốt đơn hàng.

- Theo dõi đơn hàng và đảm bảo các đơn hàng được xử lý nhanh chóng và chính xác.

- Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại và phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

- Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo hiệu suất kênh bán hàng online. - Đề xuất và triển khai các chiến lược nhằm tăng doanh số bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng online hoặc tương đương. (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Thành thạo sử dụng máy tính và các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. - Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Thương mại và Dịch Vụ Thưởng Thưởng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6tr + thưởng KPIs + thưởng chuyên cần ( thu nhập 9tr - 15tr)

- Nhân viên bán hàng online sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn, nắm bắt xu hướng công nghệ và tiếp thị mới nhất, cũng như tiến xa hơn trong sự nghiệp tại công ty.

- Địa điểm làm việc: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯỞNG THƯỞNG, Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

- Thời gian Làm việc : 8h-17h30 ( T2-T7, nghỉ trưa: từ 11h45 đến 13h, công ty hỗ trợ ăn trưa)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Thương mại và Dịch Vụ Thưởng Thưởng

