Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHANG ĐIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 ngõ 128 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo tháng, quý, năm trên địa bàn kinh doanh được Ban giám đốc phân công.

- Tham mưu, phát triển và chăm sóc hệ thống đại lý, kênh phân phối phân bón Hi-control tại vùng thị trường được phân công.

- Xây dựng mô hình thử nghiệm phân bón tan chậm có kiểm soát Hi-Control tại các địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, doanh thu và các số liệu khác theo yêu cầu của công ty.

- Tổng hợp và phân tích dữ liệu, phản hồi từ đại lý, khách hàng để đề xuất những điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, xúc tiến bán hàng, dịch vụ sau bán hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi/ giới tính: Nam,nữ tuổi từ 23 – 30

- Chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ các ngành Nông hóa thổ nhưỡng, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật...

- Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón,cây trồng

- Kỹ năng:

+Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint...

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, hoạt bát

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Trung thực, thẳng thắn, tinh thần cầu thị, tích cực chủ động trong công việc

+ Sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHANG ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,5 - 10 triệu + thưởng doanh số, tổng thu nhập không giới hạn

- Du lịch cùng công ty hàng năm.

- Đóng BHXH, BHYT, phúc lợi đầy đủ

- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ Tết theo quy định của nhà nước...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHANG ĐIỀN

