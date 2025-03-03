Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SHANG LIGHTING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: máy tính, ipad... và các chế độ phúc lợi khác khi vào làm việc Ăn chơi, du lịch, thưởng các ngày lễ, tết trong năm, hỗ trợ chi phí đi các tỉnh..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm thông tin và xậy dựng mối quan hệ đối với các khách hàng là các chủ đầu tư, công ty thiết kế, nhà thầu xây dựng, nhà thầu cơ điện,...

Thực hiện công việc chào hàng các hạng mục chiếu sáng, thiết bị điện cho các công trình xây dựng chung cư, khách sạn, khu resort, văn phòng, tòa nhà,...

Tư vấn, báo giá sản phẩm cho từng khách hàng.

Thực hiện đàm phán hợp đồng, ký kết, theo dõi, quản lý thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp các bộ phận/phòng ban chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: 25-35 tuổi, (nam ưu tiên biết lái xe)

Có ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế,Có khả năng giao tiếp tốt.

Nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm, đam mê kinh doanh, thích giao tiếp, làm việc chịu khó...

Kỹ năng văn phòng tốt và điều phối công việc linh hoạt.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng - kĩ thuật-nội và đèn trang trí hoặc các loại hàng hoá cao cấp khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHANG LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SHANG LIGHTING

