Tuyển Nhân viên kinh doanh Trang Sức Luxury Beluxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trang Sức Luxury Beluxe
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 23 Ngõ Huế, Ngô Thì Nhậm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị sản phẩm bán hàng, đóng gói sản phẩm, gửi và theo dõi đơn hàng
Hỗ trợ Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng
Liên hệ và chăm sóc khách hàng
Làm việc cùng bộ phận Media, phối hợp lên kế hoạch và truyền thông các chương trình ưu đãi
Xử lý và theo dõi thanh toán từ khách hàng, giải đáp các câu hỏi liên quan đến hóa đơn, chính sách thanh toán và điều khoản hợp đồng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, tận tâm, có tinh thần phục vụ và chăm sóc khách hàng.
Khả năng tổ chức và quản lý công việc tốt, có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm quản lý bán hàng.
Kỹ năng tính toán, cẩn thận và tỉ mỉ trong các công việc
Tại Trang Sức Luxury Beluxe Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 7 - 9 triệu + Thưởng
Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lương thường cạnh tranh.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và thường theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trang Sức Luxury Beluxe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
