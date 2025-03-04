Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Việt Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm là dụng cụ cắt gọt các loại: Mũi khoan, dao phay ngón, ta rô, mảnh cát, dao phay…, và dụng cụ cơ khí và vật tư cơ khí.

- Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng.

- PHân tích, đánh giá, đưa ra giải giải pháp gia công hiệu quả cho khách hàng

- Gửi báo giá, thỏa thuận đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng

- Quản lý phòng kinh doanh hàng và thúc đẩy bán hàng

Yêu cầu: Ứng viện tại Hà Nội, Khu vực phía Bắc, Tốt nghiệp chuyên ngành về cơ khí, Có 2 năm kinh nghiệm về dụng cụ cắt gọt kim loại và đồ gá kẹp hoặc các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao .

Đọc viết tiếng Anh tốt ( Ưu tiên Biết Tiếng Nhật)

Yêu cầu:

- 2 năm kinh nghiệm bán hàng dụng cụ cắt gọt kim loại hoặc các sản phẩm liên quan

- Kiến thức cơ bản về gia công CNC

- Có kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt

- Thành thạo Word, Excel, Powerpoint, Outlook, và Sử dụng tốt các phần mềm máy tính autocad….

- Nói và viết tiếng Anh thương mại thành thạo hoặc tiếng Nhật

Địa chỉ làm việc: Khu, Splendora An Khánh, Lại Yên , Hoài Đức , Hà Nội

Chế độ:

- Lương cứng từ 15 triệu đến 35 triệu, tùy từng kinh nghiệm, thưởng theo doanh thu

- Thu nhập lên đến 50 - 100 triệu VNĐ tùy theo năng lực

- Được đị du lịch và tham gia các khóa đào tạo hàng năm bởi chuyên gia hàng đầu đến từ Đức, Mỹ..

- Bảo hiểm xã hội và các phúc lợi y tế khác hấp dẫn

- Làm việc trong môi trường công nghiệp đa quốc giá

- Hỗ trợ phương tiện đi lại khi đi gặp khách hàng

