Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Ocean Park

- Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

- Số 02 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện Biên Phủ, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụlogisticsnhư kho bãi, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước bằng đường biển hoặc đường hàng không, dịch vụ khai báo hải quan và các dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụlogistics.
Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.
Báo giá cho khách hàng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng của cá nhân cũng như khách hàng của Công ty chuyển giao.
Tư vấn giải pháp chuyên môn tốt nhất cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý và tận tình.
Báo cáo hàng tuần về hoạt động Sales của bản thân, các phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: không quá 40 tuổi
Tốt nghiệp các trường đại học phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ tuyển dụng.
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực forwarder, logistics, hãng tàu…
Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên các ứng viên biết thêm tiếng Trung hoặc tiếng Nhật, tiếng Hàn.
Trình độ vi tính: Tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 - Thứ 6
- Mức lương: Thỏa thuận
- Tham gia BHXH đầy đủ khi chính thức
- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc

Công Ty TNHH Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 25, đường Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

