Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 18 Hàng Chiếu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu
- Trưng bày sản phẩm, vệ sinh quầy kệ sạch sẽ
- Tư vấn sản phẩm trực tiếp đến khách hàng
- Đăng bài lên fanpage, hội nhóm
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 19 đến 30 tuổi
- Nhanh nhẹn, chịu khó
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập LÊN ĐẾN 12 triệu : bao gồm lương cứng ( 6triệu) + phụ cấp ăn ( 600.000) + thưởng chuyên cần ( 300.000) + thưởng doanh số cá nhân
- Tháng được nghỉ 1 ngày, sắp xếp phù hợp, linh hoạt
- Làm theo ca luân phiên : Ca 1 : 8h -17h30, Ca 2 : 13h30 đến 22h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
