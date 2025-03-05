Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Hàng Chiếu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Trưng bày sản phẩm, vệ sinh quầy kệ sạch sẽ

- Tư vấn sản phẩm trực tiếp đến khách hàng

- Đăng bài lên fanpage, hội nhóm

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 19 đến 30 tuổi

- Nhanh nhẹn, chịu khó

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập LÊN ĐẾN 12 triệu : bao gồm lương cứng ( 6triệu) + phụ cấp ăn ( 600.000) + thưởng chuyên cần ( 300.000) + thưởng doanh số cá nhân

- Tháng được nghỉ 1 ngày, sắp xếp phù hợp, linh hoạt

- Làm theo ca luân phiên : Ca 1 : 8h -17h30, Ca 2 : 13h30 đến 22h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin