Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 12 triệu VND + hoa hồng; •Xem xét thưởng mỗi quý theo năng lực; •Tham gia BHXH và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định nhà nước; •Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi nhiều kỹ năng mới., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

•Phụ trách quảng bá và sale sản phẩm của công ty

•Khai thác thị trường mới, phát triển khách mới, tăng phạm vi tiêu thụ sản phẩm.

•Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng trong khu vực và hoàn thành nhiệm vụ sale.

•Quản lý, liên hệ khách hàng và giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Công ty và khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

•Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tư vấn sẽ ưu tiên.

•Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

•Năng động, sáng tạo, tự tin và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.

•Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và chịu được áp lực doanh số.

•Làm việc nghiêm túc và tích cực, có thể chủ động phát hiện vấn đề và nêu ra vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT

