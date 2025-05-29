Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
- Hồ Chí Minh: 22 đường 62, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của công ty ( phụ kiện cửa thép an toàn, cửa chống cháy, các loại khóa cơ, khóa điện tử dành cho cửa, ...)
Đối tượng khách hàng: các đại lý phân phối cửa, khóa, khách hàng sử dụng trực tiếp.
Thực hiện chào giá bán lẻ/bán buôn, tiến hành đàm phán, thương lượng với khách hàng trong khuôn khổ các quy định của công ty.
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách, nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết với cấp trên.
Theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.
Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.
Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, thái độ tích cực trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phép năm đúng theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện
Thưởng tết, lễ sinh nhật, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
