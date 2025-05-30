Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20, Đường 3 Tháng 2, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu doanh số tại khu vực được giao
- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, phát triển thêm khách hàng mới
- Xử lý đơn hàng, liên hệ kho mượn hàng và hoàn trả hàng mượn để giới thiệu khách
- Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh từ khác hàng phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2 năm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành thời trang
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị, tài chính, marketing...
Có thể di chuyển đi công tác

Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ lễ…)
- Thưởng theo hiệu quả công việc
- Chế độ du lịch hằng năm, thưởng tết, thưởng tháng 13, thưởng công đoàn…
- Được mua đồng hồ theo chính sách ưu đãi của nhân viên Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 đường 3/2 Phường 12 - quận 10 - TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

