Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, Đường 3 Tháng 2, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu doanh số tại khu vực được giao

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, phát triển thêm khách hàng mới

- Xử lý đơn hàng, liên hệ kho mượn hàng và hoàn trả hàng mượn để giới thiệu khách

- Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh từ khác hàng phụ trách

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2 năm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành thời trang

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị, tài chính, marketing...

Có thể di chuyển đi công tác

Quyền Lợi

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ lễ…)

- Thưởng theo hiệu quả công việc

- Chế độ du lịch hằng năm, thưởng tết, thưởng tháng 13, thưởng công đoàn…

- Được mua đồng hồ theo chính sách ưu đãi của nhân viên Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

